Резервный фонд России прекратил существование с 1 января

16:29, 01 января 2018, ПАИ

С 1 января прекратил свое существование Резервный фонд России, пишет «Российская газета». Его присоединили к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Таким образом теперь в него пойдут также все дополнительные доходы нефтегазовой отрасли.

Из Фонда национального благосостояния будет финансироваться дефицит госбюджета, если его доходы резко упадут, и софинансироваться добровольные пенсионные накопления.

Объем фонда составляет 3,7 триллиона рублей, а его свободные остатки - 2,3 триллиона.