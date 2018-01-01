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Экономика

Резервный фонд России прекратил существование с 1 января

С 1 января прекратил свое существование Резервный фонд России, пишет «Российская газета». Его присоединили к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Таким образом теперь в него пойдут также все дополнительные доходы нефтегазовой отрасли.

Из Фонда национального благосостояния будет финансироваться дефицит госбюджета, если его доходы резко упадут, и софинансироваться добровольные пенсионные накопления.

Объем фонда составляет 3,7 триллиона рублей, а его свободные остатки - 2,3 триллиона.

 

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