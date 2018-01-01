В новогодних гуляньях в России приняли участие 8,6 млн человек
В новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях на улицах российских городов приняли участие около 8,6 млн человек, пишут «Известия».
В ночь на 1 января 2018 года по всей стране прошло более 14 тысяч массовых новогодних мероприятий. К охране общественного порядка привлекались 75 тыс. сотрудников полиции, 11 тысяч росгвардейцев, более 11 тысяч народных дружинников. Кроме того, в обеспечении безопасности приняли участие 5,8 тысяч сотрудников частных охранных предприятий и 2,5 тысячи участников казачьих дружин.