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Общество

Очищать яблони от снега и поклониться дому советует 2 января народный календарь

Сегодня, 2 января, Русская Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца – Игнатия Антиохийского, жившего в I-II веках и бывшего учеником Иоанна Богослова.

Как пишет сalend.ru, существуют две версии происхождения его прозвища: по одной из них, Иисус брал Игнатия-ребенка на руки, по другой - Игнатий является носителем божественного духа.

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье.

Именины сегодня отмечают Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

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