Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января

09:28, 02 января 2018, ПАИ

2 января в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление низкое.