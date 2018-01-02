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Общество

Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января

2 января в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от  0 до +5 градусов.

Атмосферное давление низкое.

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