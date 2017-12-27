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Культура

Юбилейный вечер литератора и спортработника Владимира Шульца состоится в Пскове 3 января

3 января в 16:00 в Пскове в выставочном зале Союза художников России (улица Ленина, дом 1)  состоится юбилейный вечер общественного деятеля, литератора, бывшего спортивного работника Владимира Шульца. В этот день ему исполняется 80 лет, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Владимир Шульц - Отличник физической культуры РФ, с 1965 года работал тренером-селекционером сборных команд по легкой атлетике: ДСО «Спартак», облсовпрофа Псковской области, был комментатором чемпионатов РФ среди сильнейших лыжников страны, руководил народным клубом ритмической гимнастики «Пламя», клубом марафонских пробегов «Барс», руководил пробегами  в Финляндии, Псков - Санкт-Петербург, Псков - Великий Новгород, Псков - Нарва и другими.

Также он является автором 11 книг, среди которых «Подвиг никогда не умирает», «Дары поэзии святой. «Его Божественная Лира - Врачует души и сердца!», «Фигли-Мигли», «Псковский смеходром», «Пересмешки», «Благодарю тебя мой ангел...», «Любезный женщина творец», «Дальнейшая судьба - гения чистой красоты», «Благодарение (литературные портреты)», «Выдающиеся хранители Псковской культуры». Цикл брошюр «Благодарение» включен в библиотеку Президента РФ и Псковские землячества в ряде стран мира.

Александр Шульц возглавлял клубы поэзии «Лира» и «Серебряная Лира», он - дипломант Всероссийского Авторского общества, организатор литературных вечеров, руководитель  14 поэтических конференций поэтов Северо-запада РФ в Пушкинских Горах.

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