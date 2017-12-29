Псковский политкалендарь: декабрь 2017 года

23:47, 01 января 2018, ПАИ

В декабре на федеральной политической арене произошли важнейшие события: старт президентской кампании, предвыборные съезды партий (и в первую очередь «партии власти» - «Единой России»), заявление о намерении вновь баллотироваться и, собственно, самовыдвижение Владимира Путина. Региональная повестка была поскромнее. Оно и понятно. С одной стороны, политическая жизнь «на местах» теперь во многом подчинена интересам федеральной кампании. С другой – провинциальные политики заранее начали готовиться к новогодним праздникам: безвременью первой половины января. Подробности – в традиционном обзоре Псковского агентства информации.

Такого, как Путин

6 декабря свершилось то, о чем так давно говорили политологи: президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Сперва уклончиво ответил на вопрос об этом на Всероссийском форуме добровольцев в Москве, потом сделал конкретное заявление на встрече с рабочими автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Таким образом, оказались дезавуированы слухи и версии, касавшиеся якобы планируемой в Кремле операции «Преемник-3».

Власти Псковской области, как, впрочем, и большая часть российских политиков, вздохнули с облегчением. «Оказанная главе нашего государства поддержка – прямое доказательство того, что молодое поколение россиян неоправданно обвиняют в пассивности и безучастности в жизни страны, ведь именно молодёжь инициировала это решение, заявив о своей готовности стать частью большой команды и вместе писать новую историю России», - прокомментировал решение Владимира Путина об участии в выборах президента врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

15 декабря Совет Федерации РФ назначил дату выборов главы государства на 18 марта 2018 года. «Глава государства доверил мне руководство Псковской областью и своей главной задачей в преддверии выборов считаю создание всех необходимых условий для реализации активного избирательного права наших граждан и обеспечение прозрачности и легитимности выборной кампании», - откликнулся на это известие Михаил Ведерников.

По всей стране заработали механизмы подготовки в кампании. В Псковской области отрапортовали о начале процесса сверки списков избирателей: есть вероятность, что некоторые жители региона числятся в них дважды, а другие, наоборот, не внесены. В целом же, по словам «политического» вице-губернатора Николая Цветкова, задача, которая стоит перед региональными властями в преддверии президентских выборов, может быть сформулирована в трех словах: «легитимность, законность, явка».

22-23 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», организацией которого занимались Андрей Турчак и его команда, представители которой еще совсем недавно работали в Пскове. «На многочисленных фотографиях, описывающих кипучую жизнь и деятельность партии, особенно в коридоре, ведущем к залу заседаний, там, где мимо них никак нельзя пройти, виднелся теперь преимущественно Андрей Турчак, и даже такое впечатление, что только Андрей Турчак. Дмитрия Медведева было меньше, а Владимира Путина в лучшем случае столько же», - так описал атмосферу съезда журналист «Ъ» Андрей Колесников.

Владимир Путин выразил намерение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. И на съезде «Единой России» перед «партией власти» стояла задача, с одной стороны, выразить своему лидеру поддержку, а с другой - найти формулу, объясняющую простым партийцам, почему он баллотируется не от нее.

Выход, разумеется, был найден. «Мы с вами уже давно и твердо определили, кому окажем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер! Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию! Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны! Владимир Владимирович Путин! «Единая Россия», конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на высший государственный пост, тем более что «Единая Россия» это делала, выдвигая своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои наших граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича Путина по самовыдвижению. Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем!» - обратился председатель «ЕР» Дмитрий Медведев к однопартийцам.

Псковскую область на съезде представляла внушительная делегация, в которую, разумеется, вошел и врио губернатора. «Владимир Владимирович идет как всенародный кандидат, но он стоял у истоков основания этой партии и всегда опирался на «Единую Россию», а партия всегда занималась реализацией программ, выполняла все поручения президента, поэтому единогласная поддержка на съезде – это абсолютно закономерное решение», – так Михаил Ведерников прокомментировал главное событие съезда.

Между тем, далее, согласно процедуре, самовыдвиженца должна была выдвинуть инициативная группа граждан числом не менее 500 человек. Чтобы выдвинуть Владимира Путина, на ВДНХ, по соседству с павильоном, где парой дней ранее проходил съезд «Единой России», собрались 668 человек, большинство из которых составили известные деятели политики, науки, культуры и спорта: артист Михаил Боярский, депутат Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, певица Валерия, пианист Денис Мацуев, депутат Николай Валуев, модельер Валентин Юдашкин и многие другие.

В мероприятии, разумеется, участвовали и представители региональных элит: они должны стать доверенными лицами кандидата. Как сообщали СМИ, Калининград, к примеру, прислал двоих, Нижний Новгород - четверых, Москва – семерых представителей.

Псковскую область, по информации ПАИ, должны были представлять три человека: спикер регионального парламента Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев. Однако последний не мог участвовать в заседании инициативной группы.

Теперь перед штабом кандидата стоит задача собрать в поддержку выдвижения Владимира Путина 300 тысяч подписей: не более 7500 в одном субъекте РФ. Эта работа начнется в январе 2018 года. Нет сомнений, что в Псковской области собрать нужное количество подписей не составит труда. Но организация этого процесса в любом случае станет первой практической задачей для региона в набирающей ход кампании.

«Кто начальник штаба?»

Президентская кампания, разумеется, началась не только для Владимира Путина и его сторонников: по данным на 20 декабря о намерении участвовать в выборах заявляли более 30 человек.

Пока главной сенсацией, пожалуй, стало выдвижение от КПРФ не лидера партии Геннадий Зюганова, а беспартийного директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Впрочем, псковские коммунисты пока что никаких заметных действий в этой связи пока не предпринимали.

Зато пресс-служба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак сообщила о создании ее псковского штаба. Руководителем штаба стал 50-летний Владимир Широбоков, ответственный секретарь регионального отделения партии «Гражданская инициатива» в Псковской области (именно от этой партии намерена баллотироваться Собчак). «Я считаю, что Ксения Собчак дарит нам шанс изменить историю, поэтому я её поддерживаю», - цитирует его слова пресс-служба.

На официальном сайте Собчак отмечается, что Виктор Широбоков был избран депутатом Псковского городского Совета народных депутатов XXI созыва, в рамках депутатской деятельности принимал участие в создании газеты «Новости Пскова», «лично разработал первый Устав Пскова и программу социально-экономического развития города», а также «участвовал в разработке первой редакции закона РСФСР «О местном самоуправлении» под руководством комитета Верховного Совета народных депутатов РСФСР».

Своей главной задачей псковский штаб Собчак видит «сбор 2500 подписей за ее выдвижение, а также ведение агитации».

Псковские гвозди

22 декабря депутаты Псковского областного Собрания, учтя итоги работы согласительной комиссии (за исключением 9 поправок, предложенных лидером псковского «Яблока» Львом Шлосбергом), во втором и третьем чтениях приняли бюджет региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов.

Весомым доводом поддержать бюджет были озвученные врио губернатора Михаилом Ведерниковым прибавки в проект бюджета-2018 объёмом в 2,7 млрд рублей. Около 1,4 млрд рублей пойдёт на повышение зарплат бюджетников в рамках «майских указов», 901 млн рублей - дополнительно на поддержку сельского хозяйства, 202 млн -на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребёнка, 22 млн — на здравоохранение, 12 млн - на культуру, 35 млн - на поддержку малого и среднего предпринимательства и ещё 41 млн - на иные трансферты.

«Но и эти цифры - не окончательные. Администрация области продолжит работу над увеличением доходной части бюджета и работу по привлечению дополнительных средств для нашего региона из федерального бюджета», - обнадёжил депутатов Михаил Ведерников и тут же сообщил, что на следующий день у него запланирована встреча по этому поводу с министром финансов и другими чиновниками правительства.

Господин Шлосберг попытался было подловить главу региона, поинтересовавшись у него о перспективах подписания соглашения Псковской области с Минфином РФ о реструктуризации госдолга области: ранее ассоциирующаяся с лидером псковского «Яблока» газета «Псковская губерния» ужасалась кабальным условиям, которые предлагает регионам министерство Силуанова.

Однако Михаил Ведерников неожиданно заявил, что на предлагаемых условиях соглашение он подписывать не намерен, так как оно попросту невыполнимо для Псковской области. «Мы просим дополнительных дотаций из федерального бюджета и просим увеличить сумму по замещению коммерческих кредитов бюджетными. Ну и ряд вопросов, которые мы не раз уже с вами, с депутатами, обсуждали – которые касаются долгов в сфере ЖКХ, за теплоносители, перинатальный центр наш и так далее. Мы рассчитываем найти понимание и в Минфине и в правительстве РФ», - пояснил он, снискав хвалебные отзывы той же «Псковской губернии».

Михаил Ведерников уже вошел в курс дел в Псковской области, изучил основные проблемные точки региона, понял, кто что из себя представляет, мобилизовал опыт и связи с прежних мест службы, а также «протоптал дорожку» в федеральные министерства и ведомства, где свеженазначенным главам регионов, по слухам, рекомендовано включать режим наибольшего благоприятствования.

Все это конвертировалось в политические и медийные рейтинги глав регионов, в которых Михаил Ведерников занимает достаточно высокие места. Эксперты отмечают, в частности, новый политический стиль администрации. К примеру то, как региональные власти технично, без запретов, провокаций и прочего «акционизма», переключили внимание с очередного визита в Псков Алексея Навального на масштабное спортивное мероприятие «Пробежка с чемпионом».

В последние дни декабря информагентство «Интерфакс Северо-Запад» опубликовало интервью с Михаилом Ведерниковым. Отвечая, много это им мало – 100 дней (а круглая дата наступит в аккурат после окончания новогодних праздников), врио губернатора философски заметил: «Чтобы погрузиться в проблематику и начать действовать - достаточно, а чтобы ощутить первые результаты своей работы - мало. В последнем случае, к сожалению, бывает недостаточно и нескольких лет».

«Крайне важно, чтобы и жители области не были простыми зрителями преобразований, а стали непосредственными участниками всех позитивных процессов», - подчеркнул врио. Уместно употребив региональную идиому («как говорят на Псковщине, «зубами того гвоздя не вытянуть»), он призвал псковичей: «Надо работать вместе. Я приглашаю в новом 2018 году всех готовых действовать сообща, присоединиться к совместной работе на благо региона, вести открытый диалог, чтобы, подводя итоги следующего года, радоваться достигнутым вместе результатам».

Судя по всему, это уже формулируются, в том числе, и тезисы грядущей выборной кампании самого Михаила Ведерникова.

Сигнальная система

В областной столице протеже врио губернатора, сити-менеджер Александр Братчиков, приступивший к работе в начале декабря, начал зачистку команды, доставшейся ему в наследство от предшественника на этом посту, Игоря Калашникова.

К концу месяца стало известно, что администрацию Пскова покинули два заместителя главы: курировавшая вопросы строительства Светлана Исекеева и занимавшаяся социальной сферой Мария Михайлова. Пост «зама по социалке», судя по всему, займет назначенный советником сити-менеджера Александр Коновалов, который в свое время прошел путь от политтехнолога до председателя областного комитета по спорту и делам молодежи, а в последние годы занимал пост директора футбольного клуба «Псков-747».

Кстати, самого Игоря Калашникова СМИ в начале декабря пророчили на пост вице-губернатора по экономике вместо Сергея Перникова, якобы покидающего регион вслед за Андреем Турчаком. В довесок экс-заместителю главы УМВД по Псковской области логично предрекали блок вопросов, связанных со взаимодействием с силовиками. Однако вместо этого Игорь Калашников (как подчеркнули в городской пресс-службе – «по предложению Александра Братчикова») занял пост заместителя директора муниципального предприятия «Горводоканал».

Сам господин Братчиков в конце декабря без особых осложнений провел через гордуму бюджет Пскова на 2018 год: не считать же таковыми ритуальные заявления представителей КПРФ о невозможности поддержать такой документ. Тем более, что коммунисты сфокусировали огонь критики вовсе даже не на свежеиспеченном сити-менеджере, а на Иване Цецерском, вот уже почти 9 лет занимающем пост главы города.

«Вся ответственности лежит персонально на главе Пскова Цецерском, который, как мы всё больше убеждаемся, не способен справиться с проблемами. КПРФ не будет голосовать за бюджет, который ещё больше загоняет город в яму», - заявил первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Дмитрий Михайлов.

Сам Иван Цецерский при этом старательно подчеркивает свою готовность сотрудничать с Александром Братчиковым: более того, перевести отношения из «рабочих» в «дружеские». «Моя задача по голосованию для назначения Братчикова руководителем администрации города решена, хотя и не обошлось без определенных сюрпризов», - добавил глава города. Хотя, напомним, относительно его роли в этом вопросе как раз вовсе не все ясно.

Так или иначе, но Иван Цецерский заявил: «Мы с главой администрации работаем меньше месяца, налаживаем коммуникации, и никаких проблем не существует ни у него со мной, ни у меня с ним. И нет проблем, которые нельзя не обсудить». «Если так пойдет дальше, то нам будет здорово везти, что глава администрации города активно во все вникает, разбирается в тонкостях и нюансах. Несомненно, мы добьемся очень многих результатов положительных, особенно в подготовке к 2019 году – году Ганзы», - предрек он.

Похоже, после пресловутых «сюрпризов» при голосовании за кандидатуру сити-менеджера, глава города усиленно подает сигналы: «Я свой!».

Район особого внимания

После назначения Александра Братчикова сити-менеджером Пскова наблюдатели отмечали, что амбициозному политику (а иначе как наличием здоровых амбиций сложно объяснить, что он отправился на муниципальные «галеры», сложив мандат областного депутата и отойдя от управления успешным бизнесом), пользующемуся поддержкой региональных властей, по плечу будут многие задачи, ранее не дававшиеся городским властям. Например, присоединение к Пскову территории Псковского района, де-факто уже сегодня застроенной городскими кварталами.

Между тем, в самом Псковском районе, похоже, уже стартовала кампания по выборам главы, которые должны будут быть назначены на сентябрь 2018 года. По крайней мере, такой вывод можно было сделать, глядя на страсти, разгоревшиеся вокруг принятия бюджета муниципального образования.

Сделать это районным властям удалось лишь с третьего раза, консолидировав голоса «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Родины». А возмутителем спокойствия стал экс-глава района, а ныне депутат районного Собрания Владимир Шураев, похоже, намеревающийся «войти в одну воду дважды», приняв участие в сентябрьских выборах.

Напомним, покинув в феврале 2017 года пост руководителя управления внутренней политики администрации Псковской области, Владимир Шураев возглавил НКО, очевидно связанное с крупными псковскими девелоперами, братьями Кухи. А затем стал исполнительным директором Российско-Латвийского делового совета, пост председателя которого, в свою очередь, занял Александр Колпаков, компаньон братьев Кухи.

Учитывая этот бэкграунд, кампания по выборам главы Псковского района, которая по срокам совпадет с губернаторскими выборами, может оказаться более чем интересной.

Куда он(о) катится?

Другой муниципалитет, название которого всуе звучало в декабре – Гдовский район. Напомним, в ноябре здесь одержал победу на досрочных выборах главы Юрий Павлов, баллотировавшийся от партии «Яблоко».

Беспартийный господин Павлов, которого сразу после выборов призывали к компромиссу с другими политическими силами, имеющимися в районе, похоже, не внял этому месседжу.

По крайней мере, спикер районного Собрания и новоиспеченная секретарь Гдовского районного отделения «Единой России» Юлия Сагателян заявила, что «Собрание абсолютно не чувствует взаимодействия с администрацией района. От нее нет никаких предложений. Наоборот – Собрание ставит вопросы перед администрацией и не получает ответы». «С такой ситуацией район столкнулся впервые. За все время с момента избрания глава района ни разу не набрал мой телефон. Встречи с ним у нас только на сессиях. Глава проявляет себя, как незаинтересованное в работе Собрания лицо», - посетовала Юлия Сагателян.

Гдовских (и не только) единороссов тревожит тот факт, что Юрий Павлов в своей работе продолжает во многом опираться на «Яблоко» и его лидера, депутата областного Собрания Льва Шлосберга.

В декабре «яблочники» провели в районе обсуждение стратегии развития Гдовского района. А именно - круглый стол по проблемам сохранения малых городов и сёл в условиях усиливающийся урбанизации с участием экспертов из Санкт-Петербурга.

Средства на проведение мероприятия выделило Собрание, однако депутатов, по словам госпожи Сагателян, на него не позвали: «Я не была приглашена, официального приглашения Собрание не получало». «Хотелось услышать, как прошла работа. К сожалению, не услышали ничего», - сообщила спикер. По ее словам, депутаты поинтересовались итогами и результатами круглого стола, но «в неэтичной форме наши вопросы главой были прерваны, нам сказали, что мероприятие не имеет никакого отношения к Собранию и мы не имеем права задавать такие вопросы». «Нам так и не открыли, как администрация намерена развивать район», - резюмировала Юлия Сагателян.

Помимо этого главе муниципалитета вменяют тот факт, что на встречу с вице-губернатором Александром Кузнецовым в начале декабря, посвященную отопительному сезону, он явился не один, а в компании с «яблочником». «Сам он что, недееспособный?» - возмущаются в районе.

А с отопительным сезоном в муниципалитете, между тем, и в самом деле проблемы. Самая «горячая» (то есть, наоборот, холодная) точка – печально известный поселок Смуравьево-2, где сложности с работой котельной наблюдаются не первый год.

27 декабря директор обслуживающего поселок муниципального предприятия «Смуравьево» Вера Трушина сообщила, что в котельной поселка хватит запаса дров лишь до 1 января 2018 года. «На праздники нужно 400 кубов», заявила она, но приобрести их котельная не может, так как «нет поставщика». «Причину я не знаю, - прокомментировала Вера Трушина эту ситуацию. - Им [поставщикам дров] то в лес не въехать, то еще что. Может, сговор какой-то».

При этом, по словам директора муниципального предприятия, в районном бюджете есть 700 тысяч рублей на закупку дров для Смуравьево-2. По словам Веры Трушиной, она обратилась за помощью к Юрию Павлову: «Я ему сказала, что у нас с ним разные весовые категории: у него есть рычаги воздействовать на поставщиков. Но он не знает, как сделать ему эти дрова». «Он недопонимает чуть-чуть, что нужно их [дрова] искать», - пояснила Вера Трушина.

В итоге, в последний рабочий день года вице-губернатор Александр Кузнецов сообщил, что дрова все-таки нашли, и котельная Смуравьево-2 в праздничные дни будет работать без перебоев. Но ситуация с управлением ЖКХ района в любом случае вызывает вопросы и опасения.

Такие дела

Псковские оппозиционеры и в ходе кампании по выборам в гордуму Пскова и после ее завершения неоднократно жаловались на давление и интерес со стороны правоохранителей: обыски, вызовы на допросы и т. п.

Так, выступая на сессии Псковского областного Собрания 22 декабря член фракции «Справедливой России», один из топ-менеджеров Михаила Гавунаса Владимир Панченко сообщил, что у баллотировавшихся в Псковскую городскую Думу от КПРФ и «СР» кандидатов проходят обыски. А 27 декабря, на сессии гордумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак обрушился на главу псковских единороссов Ивана Цецерского. «Хотел бы поблагодарить главу Пскова за то, что он взбодрил оппозицию перед Новым годом», - начал он, а дальше рассказал, что оппозиционеры ездили на допрос в Москву, а в их псковских квартирах, «где спали дети», прошли обыски. «По-офицерски отлично, так держать! Вот под таким руководителем город будет процветать», - язвительно высказался парламентарий.

Что именно ищут правоохранители и о чем расспрашивают оппозиционеров, было в принципе понятно. Напомним, 7 сентября Следственное управление Следственного комитета по Псковской области возбудило уголовное дело по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 Уголовного Кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Поводом стали оригинальные «предвыборные технологии», которые активно использовали в своей кампании представители КПРФ и «СР»: многим они напоминали банальный подкуп избирателей.

Но, как выяснилось вскоре, все это «взбадривание оппозиции» было еще «цветочками». Вечером 27 сентября стало известно, что Олегу Брячаку предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела. Правда, не по «политической», а по «экономической» статье: по признакам мошенничества с кредитами в особо крупных размерах.

«По версии следствия, в 2011-2013 годах Олег Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Расследование уголовного дела продолжается», - гласил сухой язык пресс-релиза СУСКа. Однако внимательно следившие за судьбой связанного с Брячаками стадиона «Электрон» наблюдатели легко поняли, о чем идет речь.

Еще в ноябре 2016 года ПАИ сообщало, что «Россельхозбанк» потребовал возбудить уголовное дело в связи с преступной деятельностью целого ряда псковских компаний, связанных, как считается, с депутатом Псковского областного Собрания, лидером местной «Справедливой России» Олегом Брячаком.

В заявлении заместителя председателя правления «Россельхозбанка» Оксаны Лут, в частности, говорилось о том, что в период с сентября 2011 по февраль 2013 года псковским филиалом «Россельхозбанка» было заключено 6 кредитных договоров на общую сумму 220 миллионов рублей с группой взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника». В качестве залога по кредитам были оформлены оздоровительный комплекс «Электрон», нежилые помещения и право аренды земельного участка, принадлежащие ООО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» и другое имущество.

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед кредитной организацией, и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. При этом банк имел основания полагать, что получая кредиты упомянутые компании предоставляли заведомо недостоверные сведения о своем финансово-хозяйственном положении. Что значительная часть полученных в кредит денежных средств была использована в личных целях, то есть похищена. Значительные средства перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование.

28 декабря решался вопрос о мере пресечения в отношении Олега Брячака: многие ждали, что он будет арестован. Однако политик благополучно покинул зал суда. Тем не менее, флер уголовного дела явно не будет способствовать налаживанию отношений между лидером псковских справедливороссов и – шире – «командой Гавунаса», с одной стороны, и администрацией Михаила Ведерникова, с другой. Хотя попытки завязать такие отношения со стороны господина Брячака в последнее время явно имели место.

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Вот такими ПАИ увидело политические итоги декабря. Первый месяц нового, 2018 года обещает новые сюрпризы и события. Впереди, уже не за горами, две большие кампании, федеральная и региональная. И времени на раскачку особо нет: тем более, что из-за долгих каникул «рабочий» январь получится коротким «концентрированным». Так это будет или нет – в следующем обзоре ПАИ.