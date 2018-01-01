Михаил Ведерников с семьей отмечает новогодние праздники в Куньинском районе
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников с семьей и друзьями встречает новогодние праздники в Куньинском районе, стало известно Псковскому агентству информации.
На своей странице в социальной сети Instagram Михаил Ведерников написал: «Счастья всем в наступившем году!!! Старайтесь больше времени проводить с любимыми, родными и близкими людьми!!!». Врио губернатора выложил фото и видео с одной из псковских турбаз с геотегом «Кунья».