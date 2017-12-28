Жилые дома горели в Порховском и Псковском районах

10:53, 02 января 2018, ПАИ

Пожары в жилых домах произошли в Порховском и Псковском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Первое возгорание случилось около 20:40 1 января в деревне Бортниково Порховского района. На тушение выезжали 5 пожарных, были задействованы две единицы техники.

Второй пожар произошёл около 3:00 2 января в деревне Голубово Псковского района на улице Заречной. На борьбу с огнём выезжали 8 сотрудников МЧС, привлекались 3 единицы техники.