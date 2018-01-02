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Общество

8 новых котельных и 260 тыс. кв. метров жилья построили в Псковской области в 2017 году

В ушедшем году Псковской области удалось сохранить положительную динамику по вводу жилья, заявил  председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, комментируя итоги ушедшего  года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, за год в регионе введены 260 тыс. квадратных метров, продолжается строительство еще 67 многоквартирных домов общей площадью почти 300 тыс. квадратных метров и реализация проектов комплексного освоения территорий, что позволит ввести более 1,5 млн квадратных метров жилой площади, а также объектов социальной инфраструктуры.

«2017 год был непростым, но, несмотря на это, нам удалось реализовать много проектов, над некоторыми из них мы продолжим работу и в этом году», — подчеркнул Андрей Агапов.

Одним из значимых событий прошлого года он назвал завершение адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». «За эту пятилетку в Псковской области было расселено 57 тыс. квадратных метров аварийного жилья, построены 46 многоквартирных домов, а в новые благоустроенные квартиры переехали почти 4 тыс. человек», — рассказал он.

Участниками адресной программы Фонда содействия реформированию ЖКХ стали 12 муниципальных образований области: Псков и Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы. На реализацию регионального этапа было направлено порядка 2 млрд рублей.

«В этом году по решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова мы продолжим работу и планируем расселить из аварийного фонда 236 жителей Великих Лук и Гдовского района. Последний район примет участие в программе впервые», — подчеркнул Андрей Агапов.

Он также отметил, что в 2017 году в области началась реализация  крупного проекта — «Формирование комфортной городской среды». По результатам общественных обсуждений в муниципальные программы вошли почти 120 дворов, более 70 общественных территорий. В пяти малых городах началось масштабное благоустройство парков.

«Все запланированные работы выполнены в полном объеме. Было установлено 11 детских и 13 спортивных площадок, почти 700 скамеек и урн, около 100 светильников. По желанию местных жителей оборудованы 520 парковочных мест, установлены ограждения, отремонтированы пешеходные дорожки, выполнено озеленение территорий», — рассказал председатель Госкомитета, уточнив, что объем средств на реализацию проекта составил порядка 150 млн рублей.

Говоря о сфере ЖКХ, Андрей Агапов напомнил, что ряд муниципалитетов в сотрудничестве с инвесторами построили и запустили восемь новых котельных. Они обслуживают многоквартирные дома, социальные учреждения, школы и детские сады. Одну из них, новую котельную на щепе в Пушкинских Горах, посетил Михаил Ведерников и предложил главам других районов изучить положительный опыт и возможности использования концессии у них на местах. В целом объем частных инвестиций в модернизацию муниципального теплового хозяйства в 2017 году составил более 190 млн рублей.

Кроме того, Андрей Агапов подвёл итоги реализации федеральной целевой программы «Жилище». В прошлом году были выданы 13 сертификатов на сумму почти 21 млн рублей гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также признанным вынужденными переселенцами и выехавшим из районов Крайнего Севера.

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