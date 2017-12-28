ДТП произошли в Псковском, Опочецком и Себежском районах утром 2 января

11:25, 02 января 2018, ПАИ

Сегодня, 2 января, в 10:15 в деревне Неёлово Псковского района в ДТП попал легковой автомобиль. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали 4 сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники.

Ещё один легковой автомобиль попал в аварию около 10:10 в Опочецком районе на 440-м километре трассы Р-23. Для ликвидации последствий ДТП привлекались три сотрудника МЧС и 1 единица техники.

Примерно в это же время авария с участием одного легкового автомобиля случилась в Себежском районе на 36-м километре автодороги Опочка - Полоцк. На помощь автомобилисту были направлены три работника МЧС, привлекалась одна единица техники.