Граждане Шри-Ланки пытались незаконно пересечь границу в Псковской области.

11:38, 02 января 2018, ПАИ

Два гражданина Шри-Ланки 31-го и 24-х лет пытались незаконно пересечь границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы были задержаны вечером 31 декабря в районе деревни Паниковичи Печорского района. К государственной границе их доставлял на автомобиле «LADA Granta» 29-летний гражданин Российской Федерации.

В результате первичного опроса задержанных выяснилось, что россиянин, выступивший в роли проводника, является жителем Опочецкого района, а злоумышленники рассказали, что прибыли в Псковскую область из Москвы и намеревались скрытно пересечь российско-эстонскую границу с целью убытия в страны Евросоюза.

За совершенное деяние все задержанные привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Пограничное управление обращает внимание местных жителей на то, что за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, а также пособничество в совершении указанного преступления, УК РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, а за организацию незаконной миграции – на срок до 7 лет.