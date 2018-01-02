Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Новосокольниках

11:47, 02 января 2018, ПАИ

Ночью 2 января в Новосокольниках на улице Октябрьской дорожная полиция установила 22-летнего нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушитель – безработный местный житель - в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле ВАЗ-2105. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.