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Общество

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Новосокольниках

Ночью 2 января в Новосокольниках на улице Октябрьской дорожная полиция установила 22-летнего нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушитель – безработный местный житель - в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле ВАЗ-2105. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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