Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг
Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.
При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.
Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления и компетентность сотрудника Росгвардии, который с ним работал.
Напомним, что центр ЛРР отдела Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.