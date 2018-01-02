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Общество

Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства,  на сегодняшний день Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления и компетентность сотрудника Росгвардии, который с ним работал.

Напомним, что центр ЛРР отдела Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

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