4 человека погибли на пожарах в Псковской области с 30 декабря по 1 января

12:14, 02 января 2018, ПАИ

В период с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года в Псковской области произошли 9 пожаров, на которых погибли 4 человека. Такие данные озвучил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области подполковник внутренней службы Владимир Якунин в интервью ГТРК-Псков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По словам Владимира Якунина, основная доля пожаров происходит в жилом секторе, их причинами является человеческий фактор. «Как правило, - это не соблюдений требований пожарной безопасности в быту, будь то неисправное печное отопление, ветхая электропроводка или неосторожное обращение с огнём», - отметил он.

Владимир Якунин подчеркнул, что за прошедшие дни новогодних каникул происшествий из-за использования пиротехники в регионе не зарегистрировано.

«Хочется обратиться ко всем гражданам, чтобы они соблюдали правила пожарной безопасности. Выполнение несложных требований безопасности при применении пиротехнических изделий, новогодних гирлянд, требований безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий. Это поможет избежать пожаров, не допустить вреда вашему здоровью, жизни, имуществу. Большая просьба обратить внимание на отопление: электрическое и печное, а также будьте осторожны с открытыми источниками огня», - добавил Владимир Якунин.