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Общество

Десять лет холодов на юге России прогнозирует РАН

Десятилетний цикл похолодания ожидает южные регионы России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Южного научного центра Российской академии наук  Геннадия Матишова.

Он отметил, что климат цикличен, и с текущего года юг России ждет похолодание, на что указывают предвестники изменения климата, которые можно было наблюдать в последние несколько лет. К ним Геннадий Матишов отнёс лед на Нижнем Дону и Таганрогском заливе, который держится с декабря по март, хотя прежде его можно было наблюдать только в феврале.

Еще одно доказательство — холодные весенние месяцы. Академик отметил, что в первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы, кроме того, имели место обильные осадки. Это привело к поздней вегетации и неурожаю плодовых культур.

Геннадий Матишов также сказал, что погодные аномалии приводят к сокращению уловов рыбы и препятствуют судоходству.

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