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Культура

Выставка, рассказывающая о гуляньях и игрищах, открылась в Пушкинском заповеднике

Со 2 января в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»  (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) для посетителей открыта новая выставка. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе «Михайловского» Лидия Токарева, эта фондовая экспозиция продолжает большой выставочный проект «Бег времени», который стартовал в музее год назад.

Новая выставка называется «В часы досуга» и рассказывает о праздниках и развлечениях в усадьбе — о гуляньях и игрищах, о балах и маскарадах, домашних чтениях вслух и карточных играх, о рукоделии, прогулках по саду и других забавах и занятиях провинциального дворянина. Здесь можно увидеть предметы из разных музейных коллекций: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, предметы быта пушкинского и отчасти послепушкинского времени, редкие книги и так далее. Всего представлены порядка 120 экспонатов. 

Планируется, что выставка «Бег времени. В часы досуга» будет открыта в Пушкинских Горах до конца октября наступившего года.

Лидия Токарева напомнила, что в новогодние и каникулярные дни в «Михайловском» можно посетить и другие выставки, но главное — постоянные экспозиции и экскурсии в Михайловском, Петровском, Тригорском, в «Пушкинской деревне» в Бугрово. Также можно принять участие в музейных уроках и интерактивных фольклорных программах, посетить концерт камерной музыки и так далее. Полная программа праздничных событий в музее размещена на официальном сайте заповедника. Со 2 по 8 января музей работает без выходных. 

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