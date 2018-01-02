Около 50 единиц новой авиатехники поступят в соединения Западного военного округа

17:39, 02 января 2018, ПАИ

Около 50 единиц образцов новой армейской и оперативно-тактической авиации получит Западный военный округ в 2018 году. В частности, в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа поступят около сорока боевых самолетов Су-34, МиГ-31, Су-35 и Су-30СМ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе округа.

Кроме того, части армейской авиации получат партию новых многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ка-27. В 2017 году авиация ЗВО получила всю запланированную технику в полном объеме.

Отмечается также, что двухместный истребитель Су-30СМ, обладает уникальной сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».