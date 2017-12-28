Александр Поветкин по итогам декабря возглавил рейтинг тяжеловесов

18:00, 02 января 2018, ПАИ

Российский боксер Александр Поветкин по итогам декабря возглавил рейтинг тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает НТВ.

В декабре Поветкин единогласным решением судей победил румына Кристиана Хаммера в поединке за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA.

Теперь россиянин является официальным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа за пояс суперчемпиона WBA.

Также с января россиянин вернется в рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), который отменил дисквалификацию спортсмена. Ранее в свои рейтинги Поветкина вернули журнал The Ring и Международная боксерская федерация (IBF).

Промоутер спортсмена Андрей Рябинский ранее подчеркивал, что это первый случай в истории бокса, когда спортсмен выбирается из столь серьезных проблем.