Пешеходы попали под колёса машин в Пскове и Островском районе

19:17, 02 января 2018, ПАИ

Сегодня, 2 января, на дорогах Псковской области пострадали два пешехода. Один наезд автомобиля на человека случился около 17:50 в Пскове на улице Розы Люксембург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На место происшествия выезжали четыре сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники.

Аналогичная авария произошла в 17:43 в деревне Погорелка Островского района. Туда также были направлены четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.