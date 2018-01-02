Профилактические операции «Отопительный сезон» и «Новый год» прошли в Плюссе

19:23, 02 января 2018, ПАИ

2 января сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам провёл профилактический рейд в посёлке Плюсса. Он был организован в рамках профилактических операций «Отопительный сезон» и «Новый год», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Жителям Плюссы напомнили требования правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также их призвали соблюдать требования пожарной безопасности в быту и общественных местах в период прохождения новогодних и рождественских праздников, помнить о правилах пользования пиротехнических изделий.

В ходе рейда специалист провёл собрание граждан, подворовые обходы жилого сектора, противопожарные инструктажи и распространил листовки на противопожарную тематику. Населению напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.