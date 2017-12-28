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Происшествия

В Риге задержаны два россиянина, снявшие украшения с городской ёлки

В ночь на 2 января в Риге были задержаны два россиянина, которые сняли игрушки с городской ёлки на набережной. Об этом со ссылкой на Муниципальную полицию сообщает lsm.lv.

Нарушителей заметили около 2:00 благодаря системе видеонаблюдения.  Сняв несколько украшений с ёлки, мужчины побежали в направлении ночного клуба Just.

Информация была передана ближайшему экипажу Муниципальной полиции. Оба подозреваемых были найдены при помощи сотрудников центра видеонаблюдения. При виде полицейских мужчины побросали украшения и попытались убежать в сторону набережной. Там их и задержали.

Полицейским нарушители объяснили, что они – граждане России, а украшения сняли, чтобы увезти домой.

Выброшенные игрушки также удалось найти, однако, они оказались несколько повреждены. Рижская дума  извещена о причиненном ущербе.

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