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«Рожественские гонки» состоятся 13 января в Печорском районе

13 января на картодроме «Печорский» под Изборском (42-й километр шоссе Псков – Рига, Печорский район) состоятся «Рождественские гонки». Это будет первый этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта.

Приём заявок на участие в соревновании будет идти с 9 до 12 января с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по  телефону (8112)75-33-70. Также их можно подать по е-mail faspo@inbox.ru.

13 января с 10:00 до 11:00 на месте проведения гонок будет организована регистрация участников. С 10:15 до 11:30 состоится ознакомление с трассой, а в 11:45 стартует первый контрольный заезд. На 13:00 назначена официальная церемония открытия соревнования, после которой пройдут ещё два контрольных заезда.

Награждение победителей «Рождественских гонок» начнётся в 17:30.

Напомним, что в этом году Чемпионат и Первенство Псковской области будут состоять из 10 этапов. Три их них будут зимними: «Рождественские гонки», ледовый спринт-слалом «Алтун — 2018»   27 января, спринт-слалом «Лукоморье - 2018» 24 февраля.

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