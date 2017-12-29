О необходимости восстановления контактов с Россией заявил премьер-министр Литвы

20:44, 02 января 2018, ПАИ

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о том, что необходимо восстановить контакты с руководством России в 2018 году.

Как сообщает телеканал RT, в интервью LNK «Панорама недели» премьер сказал: «Мы — уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (Россией), хотя другие страны, те же соседние государства активно работают над экономическими вопросами».

Он призвал прагматично смотреть на восстановление связей с Россией и выдерживать четкие стратегические границы. «Но контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов», — подчеркнул литовский премьер.

Газета «Известия» отмечает, что до этого о готовности к сотрудничеству с Россией без каких-либо предварительных условий заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. При этом она поддержала введение Евросоюзом санкций в отношении России и выразила надежду на продление их действия.