О безопасном использовании печей рассказали специалисты жителям порховских деревень

20:50, 02 января 2018, ПАИ

2 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провели профилактические рейды в деревнях Ольхово, Пуково и Скрипово Порховского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, участники рейда провели подворовой обход домовладений с печным отоплением, инструктажи в области пожарной безопасности в быту. Также специалисты распространили памятки и листовки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

Кроме того, деревенским жителям рассказали об обстановке с пожарами на территории района, об их основных причинах в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Жителям деревни напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.