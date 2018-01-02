Способ похудеть без диет и спорта придумали сингапурские учёные

21:12, 02 января 2018, ПАИ

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали пластырь с иглами для похудения. Они утверждают, что благодаря этому изобретению можно сбросить до 30% веса без физических упражнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods, пишет газета «Известия».

Пластырь состоит из микроигл тоньше человеческого волоса, в каждой из которых содержится препарат, способный превращать белый жир в энергосберегающий бурый. Пластырь протестировали на животных. Эксперименты показали, что испытуемые сбросили лишний вес, также у них снизился уровень холестерина в крови. Ученые рассчитывают, что данная разработка позволит сократить количество препарата, используемого для снижения веса.

Издание напоминает, ранее специалисты из американского Университета Джона Хопкинса заявили, что остановить эпидемию ожирения помогут этикетки, предупреждающие об опасности употребления сладких напитков. А британские ученые, напротив, нашли плюсы в лишнем весе: они считают, что полные люди чувствуют себя счастливее, чем более стройные.