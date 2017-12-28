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Укравшего дорогой коньяк псковича задержали сотрудники Росгвардии

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего гражданина, который похитил из магазина бутылку коньяка стоимостью более 8000 рублей. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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