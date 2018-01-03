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Общество

Опытный защищенный автомобиль для ВДВ создан в России

Для Воздушно-десантных войск создан опытный защищенный автомобиль. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах.

Основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения станет его способность десантироваться парашютным способом. Серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок.

В течение последних лет командование ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводят совместную работу по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения с боевыми модулями на колесном шасси. «В настоящее время развитие стрелкового вооружения как основного воздействия на автомобильную технику требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки», - отметил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.

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