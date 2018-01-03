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Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году

Самоотверженный труд тренеров и спортсменов отметил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, подводя итоги 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Говоря об итогах прошлого года, я в первую очередь считаю необходимым сказать огромное спасибо тренерам, работникам дополнительного образования, учителям физической культуры и самим спортсменам, благодаря высокой самоотдаче которых в прошлом году псковичи поднимались на пьедесталы всероссийских и международных соревнований, прославляя и наш регион, и всю страну», — сказал руководитель Госкомитета, отметив победу велосипедиста Ивана Макарова (тренер - Александр Филиппов) на Сурдоолимпийских играх в Турции.

В прошлом году Псковская область также вошла в топ-10 регионов по итогам 8-й летней Спартакиады учащихся России 2017, где проявили свои лучшие качества молодежные сборные региона.

Кроме того, Иван Штылин констатировал продолжающийся рост интереса жителей региона к занятиям физической культурой и спортом, которому способствует, в том числе, развитие спортивной инфраструктуры. «В ушедшем году в восьми приграничных районах были построены многофункциональные спортивные площадки, отремонтированы спортивные залы в школах, благоустроены пришкольные стадионы. В 2018-м мы планируем открыть спортивный комплекс в Великих Луках с бассейном и ледовым полем. В планах также -  завершение строительства великолукского велоцентра и начало реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове», — рассказал председатель Госкомитета по физкультуре и спорту.

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