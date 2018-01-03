Псковский Центр лицензионно-разрешительной работы переедет с 9 января

11:19, 03 января 2018, ПАИ

В Пскове изменилось место дислокации Центра лицензионно-разрешительной работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области. С 9 января прием жителей Пскова и Псковского района, а также юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг будет осуществляется по по улице Н. Васильева, 77 (вход с левого торца здания).

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг:



По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 9:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.



По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 9:00 до12:30; с 14:00 до 18:00.



По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 9:00 до 12:30.



Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 9:00 до 12:30.



Предварительная запись по оказанию государственных услуг: по обороту оружия по телефону (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - (8112) 73-41-16.