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Общество

Псковский Центр лицензионно-разрешительной работы переедет с 9 января

В Пскове изменилось место дислокации Центра лицензионно-разрешительной работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области. С 9 января прием жителей Пскова и Псковского района, а также юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг будет осуществляется по по улице Н. Васильева, 77 (вход с левого торца здания). 

График приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг: 

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 9:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00. 

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 9:00 до12:30; с 14:00 до 18:00.

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 9:00 до 12:30. 

Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 9:00 до 12:30.

Предварительная запись по оказанию государственных услуг: по обороту оружия по телефону (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - (8112) 73-41-16.

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