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Общество

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января

4 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит -1…+4 градуса.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

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