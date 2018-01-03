Выставка «Книги-события 2017» откроется в Пскове 4 января

11:39, 03 января 2018, ПАИ

Большая рождественская выставка «Книги – события 2017» откроется в Пскове 4 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центральной городской библиотеке, в экспозиции представлены более 300 литературных новинок: исторические исследования, биографические зарисовки, книги по военной тематике, жизненные комедии, детективы, фантастика и фэнтези.

Особое внимание уделено работам авторов, которые стали победителями престижных отечественных и зарубежных литературных премий. Кадзуо Исигуро получил Нобелевскую премию по литературе 2017, Лев Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» - национальную литературную премию «Большая книга», премию «Ясная Поляна» - Андрей Рубанов «Патриот». Ожидается поступление книги Джорджа Сондерса «Lincoln in the Bardo» - победителя «Букеровской премии 2017».

Отдельное место в экспозиции займет новая книга московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова «Псков нашего детства». В книге представлено более 400 уникальных фотографий старого Пскова. Сопроводительный текст, основанный на материалах псковских газет того времени, рассказывает, как и чем жил город, как работали псковичи, как учились, чем интересовались и как отдыхали, как восстанавливали город в послевоенное время, реставрировали храмы и соборы, строили новые дома.

В списке новинок, представленных на выставке, работы таких мастеров, как Виктор Пелевин, Пауло Коэльо, Николас Спаркс, Алексей Иванов, Джон Гришэм, Элиф Шафак, Гийом Мюссо, Стиг Ларссон, Роман Сенчин.

При подведении итогов года традиционно был проведен опрос, который выявил реальные литературные предпочтения читателей. Топ лидеров по популярности возглавили Захар Прилепин, Дина Рубина и Евгений Водолазкин. В библиотеке отметили, что среди писателей, в работах которых читатели были разочарованы, есть и авторы из топа. Особенно советуют для чтения «Причуды памяти» Даниила Гранина.

Время работы выставки: 4 и 5 января с 11:00 до 19:00.

Адрес: город Псков, улица Конная, 6.