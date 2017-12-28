Спиртное и продукты пытался украсть пскович из магазина на Советской Армии

12:10, 03 января 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания поступило сообщение о том, что из одного из магазинов на улице Советской Армии совершена кража. Росгвардейцы прибыли на объект, где обнаружили следы проникновения – разбитое оконное стекло. Совместно с сотрудниками частной охранной организации правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который пытался украсть спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.