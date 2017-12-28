Алжирец попытался незаконно пересечь границу с Латвией в Псковской области

12:59, 03 января 2018, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, 1 января в районе деревни Грошево Себежского района был задержан алжирец.

Пограничники получили от местных жителей информацию о неизвестном иностранце, который следовал в сторону границы. Вскоре задержанный 37-летний гражданин Алжира рассказал стражам границы, что прибыл в Псковскую область из Москвы на попутном транспорте и намеревался скрытно пересечь российско-латвийскую границу, используя навигатор в мобильном телефоне.

После проведения административно-процессуальных мероприятий и установления мотивов предпринятой попытки незаконного пересечения государственной границы будет решен вопрос о привлечении задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.