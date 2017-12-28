0
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
21:30
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
16:49
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
10:09
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Еще новости
Происшествия

Алжирец попытался незаконно пересечь границу с Латвией в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, 1 января в районе деревни Грошево Себежского района был задержан алжирец.

Пограничники получили от местных жителей информацию о неизвестном иностранце, который следовал в сторону границы. Вскоре задержанный 37-летний гражданин Алжира рассказал стражам границы, что прибыл в Псковскую область из Москвы на попутном транспорте и намеревался скрытно пересечь российско-латвийскую границу, используя навигатор в мобильном телефоне.

После проведения административно-процессуальных мероприятий и установления мотивов предпринятой попытки незаконного пересечения государственной границы будет решен вопрос о привлечении задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
27 декабря 2017
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку 11
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
27 декабря 2017
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область 1
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
27 декабря 2017
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января 1
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3

Идет загрузка...