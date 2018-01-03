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Общество

Чтения «Сказка под елкой» проходят в Пскове

С 25 декабря по 5 января в библиотеке - центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в Пскове проходят рождественские чтения «Сказка под елкой». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, в эти дни для детей подготовлены презентация книги современного писателя Екатерины Каретниковой «Зимняя сказка», рождественские викторины, мастер-класс «Рождественские чудеса», а также просмотр и обсуждение рождественских мультфильмов.

Взрослые люди могут ознакомиться с тематической книжной выставкой «В рождественский вечер…», посвященной Рождеству и его традиционным особенностям.

Для посетителей всех возрастов подготовлены и другие выставки. Интерактивная выставка-презентация «В поисках Синей птицы» - посвящена 110-летнему юбилею книги (1908) бельгийского писателя Мориса Метерлинка «Синяя птица». Тематическая книжная выставка «Символ года-2018 – герой Книги» - посвящена главному символу 2018 года - Жёлтой Земляной Собаке и предлагает ознакомиться с книгами и журналами, которые расскажут о разных породах собак, правилах ухода за ним.

Выставки работают 3, 4, 5 января с 11:00 до 19:00.

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