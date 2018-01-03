«Собачью площадку» увидят псковичи 4 января

15:39, 03 января 2018, ПАИ

4 января в 16:00 в Центральной городской библиотеке Пскова в пространстве выставки «Книга – Событие 2017» пройдет встреча с московским писателем, издателем и лауреатом национальной премии «Культурное наследие» Владимиром Потресовым. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в программе пойдет речь о новой книжной серии «Город нашего детства» и книгах «Арбат нашего детства», «Москва нашего детства» и «Псков нашего детства». Запланирован показ фильма преподавателя ВГИКа, режиссера Татьяны Юриной «Гибель Арбата», состоится просмотр анимационного фильма «Собачья площадка» Дарьи Потресовой.

Все книги серии «Город нашего детства» основаны на архиве московского фотографа Александра Потресова, в фонде которого насчитывается более 120 тысяч негативов, из них 3 тысячи - о Москве 50-х - 60-х годов.

«Одной из утрат нашего времени стала Собачья площадка на Арбате - творческий дух Москвы, место силы и самое мистическое место в городе. Свое название, столь экзотическое и смешное для уха приезжего в Москву человека, площадка получила по названию «собачьего двора» - здесь в ХVI веке были царские псарни и жили государевы псари, первые помощники в охоте, главнейшей придворной забаве тех времен. Главной изюминкой Собачьей площадки был фонтанчик, украшенный собачьей головой. По московской легенде, установила его одна из местных обитательниц, одинокая благородная дома, потерявшая единственного друга - своего преданного пса», - рассказали в библиотеке. В доме на Собачьей площадке была первая и единственная сохранившаяся московская квартира поэта Александра Пушкина.

Знаменитый бал Сатаны в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» проходил именно в одном из домов старого Арбата. На Собачьей площадке, точнее в переулке Борисоглебском, берущем начало от Собачьей площадки, прожила несколько лет Марина Цветаева. Собачья площадка упоминается и в романе В. Каверина «Два капитана».

По-своему переосмыслили тему Собачьей площадки Татьяна Юрина и Дарья Потресова.

По многочисленным просьбам читателей будет еще раз представлена книга «Псков нашего детства», презентация которой проходила в июле 2017 года. На встрече предусмотрена автограф-сессия.