0
16:29
Резервный фонд России прекратил существование с 1 января
14:44
Правительство утвердило распределение субвенций на выплаты за первого ребёнка
15:10
Михаил Ведерников: Как говорят на Псковщине, «зубами того гвоздя не вытянуть», поэтому надо работать вместе
14:07
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
13:26
Псковские депутаты утвердили новый тариф на вывоз мусора
21:38
Михаил Ведерников о совершенствовании инвестклимата: Чем меньше административных барьеров, тем лучше
14:26
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
Еще новости
Экономика

Псковские производители угостили хлебом и сбитнем жителей Риги

Псковские предприятия приняли участие в выставке-ярмарке «Russian Food Road Show – Riga 2017», которая прошла в столице Латвии на прошлой неделе. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы выставки, в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка у жителей и гостей города была возможность купить продукты питания непосредственно у производителей из России.

Организацию выставки-ярмарки «Russian Food Road Show – Riga 2017» взял на себя Деловой союз Евразии в Латвии (Eurasia business union in Latvia). «Мы пригласили к участию производителей продуктов питания из российских регионов. В итоге выставка-ярмарка собрала предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Тверской и Тульской областей. Правда, вместо запланированных четырех дней выставка-ярмарка полноценно работала неполных два дня. Из-за осложнившегося оформления таможенных процедур товары прибыли в Ригу с задержкой. Но это только добавило внимания к выставке. Посетители ярмарки с удовольствием пробовали и покупали российские продукты», – рассказал председатель правления Делового союза Евразии в Латвии Эдгарс Седлиньш.

На выставке-ярмарке были представлены сладости, хлебобулочные изделия, чай, натуральные соки, морсы и снеки. Производители угощали своей продукцией. Можно было попробовать и купить печенье Псковского хлебокомбината, шоколад от «Победа вкуса», мармелад из Тверской области, медовые десерты от петербургского производителя «Вкуснолето», пастилу из Белева, лёнцы (натуральные снеки) московского производства, сбитень из деревни Столбушино Новоржевского района. Про сбитень из Столбушино производители рассказывают так: «Мы производим натуральный исконно русский напиток по старинным рецептам. В его составе – мед, пряности и другие полезные компоненты. Сбитень приятно пить в любую погоду, в холод – особенно». 

В связи с сокращенным периодом проведения выставки-ярмарки часть нереализованной продукции была направлена на благотворительные цели. Хлеб и кондитерские изделия Псковского хлебокомбината были развезены в православные храмы Риги и Елгавы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Резервный фонд России прекратил существование с 1 января
01 января 2018
Резервный фонд России прекратил существование с 1 января
Правительство утвердило распределение субвенций на выплаты за первого ребёнка
31 декабря 2017
Правительство утвердило распределение субвенций на выплаты за первого ребёнка
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
29 декабря 2017
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
Псковские депутаты утвердили новый тариф на вывоз мусора
28 декабря 2017
Псковские депутаты утвердили новый тариф на вывоз мусора 5
Михаил Ведерников о совершенствовании инвестклимата: Чем меньше административных барьеров, тем лучше
27 декабря 2017
Михаил Ведерников о совершенствовании инвестклимата: Чем меньше административных барьеров, тем лучше
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
27 декабря 2017
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
Олег Брячак предложил сменить руководителя псковского бизнес-инкубатора и не выделять учреждению деньги
27 декабря 2017
Олег Брячак предложил сменить руководителя псковского бизнес-инкубатора и не выделять учреждению деньги
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума 1

Идет загрузка...