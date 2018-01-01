Псковские производители угостили хлебом и сбитнем жителей Риги

13:41, 03 января 2018, ПАИ

Псковские предприятия приняли участие в выставке-ярмарке «Russian Food Road Show – Riga 2017», которая прошла в столице Латвии на прошлой неделе. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы выставки, в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка у жителей и гостей города была возможность купить продукты питания непосредственно у производителей из России.

Организацию выставки-ярмарки «Russian Food Road Show – Riga 2017» взял на себя Деловой союз Евразии в Латвии (Eurasia business union in Latvia). «Мы пригласили к участию производителей продуктов питания из российских регионов. В итоге выставка-ярмарка собрала предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Тверской и Тульской областей. Правда, вместо запланированных четырех дней выставка-ярмарка полноценно работала неполных два дня. Из-за осложнившегося оформления таможенных процедур товары прибыли в Ригу с задержкой. Но это только добавило внимания к выставке. Посетители ярмарки с удовольствием пробовали и покупали российские продукты», – рассказал председатель правления Делового союза Евразии в Латвии Эдгарс Седлиньш.

На выставке-ярмарке были представлены сладости, хлебобулочные изделия, чай, натуральные соки, морсы и снеки. Производители угощали своей продукцией. Можно было попробовать и купить печенье Псковского хлебокомбината, шоколад от «Победа вкуса», мармелад из Тверской области, медовые десерты от петербургского производителя «Вкуснолето», пастилу из Белева, лёнцы (натуральные снеки) московского производства, сбитень из деревни Столбушино Новоржевского района. Про сбитень из Столбушино производители рассказывают так: «Мы производим натуральный исконно русский напиток по старинным рецептам. В его составе – мед, пряности и другие полезные компоненты. Сбитень приятно пить в любую погоду, в холод – особенно».

В связи с сокращенным периодом проведения выставки-ярмарки часть нереализованной продукции была направлена на благотворительные цели. Хлеб и кондитерские изделия Псковского хлебокомбината были развезены в православные храмы Риги и Елгавы.