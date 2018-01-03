Регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ в Псковской области работают по измененному графику
График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области изменился в праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
3, 4 января – выходные дни.
5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16:00.
С 9 января подразделения будут функционировать в обычном режиме.
УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.