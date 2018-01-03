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Общество

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ в Псковской области работают по измененному графику

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области изменился в праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3, 4 января  – выходные дни.

5 и 6 января – рабочие дни. Прием документов будет осуществляться до 16:00.

С 9 января подразделения будут функционировать в обычном режиме.

УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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