Андрей Агапов: Сбой в работе котельной в Пушкинских Горах оперативно устранен

14:12, 03 января 2018, ПАИ

Сбой в работе котельной в Пушкинских Горах, произошедший вечером 2 января, оперативно устранен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, сейчас объект работает в штатном режиме. В домах жителей поселка снова комфортная температура, соответствующая нормативам, уточнил председатель Государственного комитета региона по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.



Руководитель ведомства пояснил, что понижение температуры теплоносителя было связано с некачественной поставкой щепы. Процент влажности топлива превышал норму, в связи с этим произошло понижение температуры на котлах. Отключения котельной допущено не было.

В настоящий момент температурный режим соблюдается, поставки щепы идут без сбоев.

Андрей Агапов подчеркнул, что в сутки пушкиногорская котельная принимает по 3 машины топлива, и этого достаточно для обеспечения нормальной работы. Кроме того, на экстренный случай на объекте имеется запас мазута.

Председатель Госкомитета рекомендовал жителям в случае нарушения теплоснабжения обращаться в местную Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), где поданная заявка будет оставаться на контроле до момента решения вопроса.