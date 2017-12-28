20-летний угонщик задержан в Куньинском районе

14:30, 03 января 2018, ПАИ

В Куньинском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным в полицию поступило сообщение о том, что от жилого дома жителя деревни Боталово угнан автомобиль ВАЗ-21043. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался 20-летний неоднократно судимый молодой человек. Угнанный автомобиль был обнаружен брошенным на 445-м километре автодороги Москва-Балтия без технических повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.