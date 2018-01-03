Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно

16:00, 03 января 2018, ПАИ

В прошлом году Псковская область стала площадкой для реализации нескольких проектов в социальной сфере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, подводя итоги 2017 года, отметил, что, несмотря на трудности, сфера соцзащиты населения в регионе сработала достойно.

Особым достижением прошлого года он назвал установку Поклонного креста в честь 84-х десантников 6-й роты в Чечне, в церемонии открытия которого приняли участие родственники героически погибших военнослужащих. Со стороны Псковской области за подготовку и проведение мероприятия отвечало Управление социальной защиты населения.

Армен Мнацаканян напомнил, что в прошлом году Псковская область получила благодарность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за успешную реализацию проекта по сопровождаемому проживанию выпускников домов-интернатов для детей с нарушениями в развитии после их выхода из соцучреждений. Пилотный проект был реализован на пяти региональных площадках: производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца, Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Бельско-Устьенском детском доме-интернате, общественной организации «Росток» и обществе родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты». По его итогам в регионе была разработана нормативно-правовая и методическая база для технологии сопровождаемого проживания инвалидов, которая может быть использована в других субъектах Российской Федерации.

Также в прошлом году Псковская область приступила к работе над еще одним экспериментальным проектом в социальной сфере, нацеленным на модернизацию системной помощи пожилым людям. Его реализация осуществляется совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» и продолжится в этом году. «Регионов, которые согласились стать пилотными площадками проекта, в России всего семь», — отметил Армен Мнацаканян.

Благодаря развитию различных форм семейного воспитания, на протяжении ряда лет Псковская область входит в число лучших регионов страны по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. 2017 год не стал исключением. На сегодняшний день в субъекте РФ на семейном воспитании находится 89% детей, оставшихся без попечения родителей.

Что касается реализации мер социальной поддержки, то в прошлом году ее получателями стали более 300 тыс. жителей региона. В этом году, по решению президента РФ Владимира Путина, вводится ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до достижения им полутора лет в размере 10 тыс. 652 рубля, поэтому число получателей вырастет.