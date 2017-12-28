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Российский боевой вертолет разбился в Сирии, погибли два пилота

31 декабря в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-24, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным, опубликованным 3 января, воздушное судно потерпело крушение при выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности. При совершении жесткой посадки в 15 км от места назначения оба пилота погибли, отметили в Минобороны России. Борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. 

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», - подчеркнули в министерстве. 

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