Не обманывать операторов экстренных служб призывает псковское управление МЧС

17:09, 03 января 2018, ПАИ

Напомнить детям экстренные номера телефонов рекомендует псковичам ГУ МЧС России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства, в доме на видном месте всегда должен висеть список номеров телефонов, по которым ребенок может позвонить сам в случае угрозы: МЧС, полиции, Скорой помощи, номера родственников и близких друзей, номер мобильного телефона родителей.

"Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом, - призывают в МЧС. - Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экстренных служб – это не игрушки: нельзя баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного звонка могут быть очень серьезными".

Обязательно нужно научить ребёнка, как вызывать экстренные службы с домашнего и с мобильного телефона, какие цифры номера набирать и что сказать диспетчеру службы:

«101», «112» – единые номера вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

«01», «101» – единые для набора со всех стационарных телефонов.

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации.

Следует рассказать ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в экстренную службу:

Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.

Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе;

Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд;

Назвать свою фамилию и телефон.