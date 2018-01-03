0
16:00
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
14:04
Главные слова - 2017: Часть 3-я, от «Находки» до «Школы»
12:29
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
20:59
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
16:31
Главные слова - 2017: Часть 2-я, от «Ждуна» до «Мусора»
16:29
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
13:36
На прогулку с собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс»
Еще новости
Общество

Не обманывать операторов экстренных служб призывает псковское управление МЧС

Напомнить детям экстренные номера телефонов рекомендует псковичам ГУ МЧС России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства, в доме на видном месте всегда должен висеть список номеров телефонов, по которым ребенок может позвонить сам в случае угрозы: МЧС, полиции, Скорой помощи, номера родственников и близких друзей, номер мобильного телефона родителей.

"Распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом, - призывают в МЧС. -  Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов экстренных служб – это не игрушки: нельзя баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного звонка могут быть очень серьезными".

Обязательно нужно научить ребёнка, как вызывать экстренные службы с домашнего и с мобильного телефона, какие цифры номера набирать и что сказать диспетчеру службы:

«101», «112» – единые номера вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

«01», «101» – единые для набора со всех стационарных телефонов.

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации.

Следует рассказать ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в экстренную службу:

Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.

Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе;

Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа;

Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд;

Назвать свою фамилию и телефон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
03 января 2018
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
03 января 2018
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
02 января 2018
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
02 января 2018
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
На прогулку с собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс»
02 января 2018
На прогулку с собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс»
8 новых котельных и 260 тыс. кв. метров жилья построили в Псковской области в 2017 году
02 января 2018
8 новых котельных и 260 тыс. кв. метров жилья построили в Псковской области в 2017 году
Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января
02 января 2018
Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января
Михаил Ведерников с семьей отмечает новогодние праздники в Куньинском районе
01 января 2018
Михаил Ведерников с семьей отмечает новогодние праздники в Куньинском районе 8

Идет загрузка...