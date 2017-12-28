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Погорельцам из псковской деревни Верхолино требуется помощь

Семье, у которой 29 декабря 2017 года сгорел дом в деревне Верхолино Псковского района, требуется помощь. Как сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», на улице остались четыре человека, в том числе две девочки-школьницы. 

Размер одежды дочек - 46-48, обуви - 39-40. 

Фото из группы «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте»

По всем вопросам можно обращаться к матери по телефонам:8-911-356-7-99-4,8-953-239-04-96 , 8-953-231-67-17 (Анна Груздева). К последнему номеру привязана карта со счетом 4276510014977042 (Надежда). 

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