Погорельцам из псковской деревни Верхолино требуется помощь

16:40, 03 января 2018, ПАИ

Семье, у которой 29 декабря 2017 года сгорел дом в деревне Верхолино Псковского района, требуется помощь. Как сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», на улице остались четыре человека, в том числе две девочки-школьницы.

Размер одежды дочек - 46-48, обуви - 39-40.

По всем вопросам можно обращаться к матери по телефонам:8-911-356-7-99-4,8-953-239-04-96 , 8-953-231-67-17 (Анна Груздева). К последнему номеру привязана карта со счетом 4276510014977042 (Надежда).