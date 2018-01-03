Заборы на границе Латвии с Россией и Белоруссией будут построены до конца 2020 года

18:01, 03 января 2018, ПАИ

До конца 2020 года Латвия планирует укрепить и обустроить государственную границу с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на латвийский телеканал LNT.

Министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис отметил, что возведение так называемого забора на границе с Россией общей длиной в 93 км завершится в этом году. Он пояснил, что работы немного задержали сильные ливни осенью 2017 года.

Технический проект границы с Белоруссией длиной 120 км будет разработан в начале этого года, затем начнется обустройство.

Отмечается, что решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение Латвия приняла в 2015 году для ограничения потока нелегальных мигрантов. На сооружение забора власти в течение четырех лет потратят более 17 млн евро. Высота сооружения с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра, на нем будут установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения.

В этих же целях появится заграждение на границе с Белоруссией. Общая стоимость этого проекта оценивается в 9,6 млн евро.