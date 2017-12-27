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Культура

Очередной выпуск газеты «Пушкинский уголок» опубликовал музей-заповедник «Михайловское»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» доступен для чтения и свободного скачивания очередной выпуск газеты «Пушкинский уголок», сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Последний номер газеты в 2017 году традиционно выпущен в свет на 12 полосах. Открывает его заметка «Воспитание подвигом» о сути движения пушкинских доброхотов — напомним, что Указом президента РФ наступивший 2018-й объявлен Годом добровольца (волонтёра). Лидия Токарева уточнила, что автор публикации — директор музея-заповедника Георгий Василевич сам в юности приезжал в Михайловское в качестве доброхота.

На первой странице свежего номера музейной газеты — репродукция картины П.Т. Фомина «В Пушкинских Горах» (1994) из фондов «Михайловского»

В газете есть материалы, рассказывающие о буднях и достижениях музея: о национальной премии «Человек года»-2017, которой удостоены коллектив и его руководитель, о работе сотрудников «Михайловского» в архивах и с потомками Пушкина, о новых тематических экскурсиях и выставке, о сохранении старовозрастных деревьях в усадебных парках. Ряд публикаций посвящён общероссийским и внутримузейным юбилеям и «круглым» датам, среди которых столетие Великой Октябрьской революции, двухсотлетие первого выпуска из Царскосельского императорского лицея.

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