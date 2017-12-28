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Упавшая на катке россиянка скончалась в Бельгии

1 января в Бельгии погибла российская туристка, которая упала на катке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Бельгии.

По данным прокуратуры города Брюгге, где произошел несчастный случай, 43-летняя россиянка во время катания на льду упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Пострадавшая отказалась от госпитализации, а на следующее утро её нашли в номере отеля в критическом состоянии. Женщина скончалась в больнице.

В посольстве отметили, что уже оказана консультативная помощь, в дальнейшем дипломаты будут содействовать в оформлении необходимых документов.

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