Новые направления работы реализует Совет по молодежной политике Пскова в этом году

17:55, 03 января 2018, ПАИ

В 2018 году Совет по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования планирует продолжить активную работу в сфере спорта, туризма, молодежного предпринимательства, духовно-нравственного и патриотического развития молодежи.

«В прошлом году Советом было поддержано множество мероприятий в большинстве спортивного характера, наряду с этим, мы планируем усилить работу в образовательном, духовно-нравственном и патриотическом направлениях. Особое внимание мы уделим повышению правосознания молодежи» - отметил председатель совета Александр Андреев. Он добавил, что в этом году совет реализует ряд новых направлений, среди которых участие маломобильных групп населения в городских праздниках, фестивалях, конференциях и формирование антинаркотической культуры в молодежной среде.

Вместе с этим, по словам Александра Андреева, важной задачей является расширение и укрепление контактов между молодежными структурами города Пскова и других муниципальных образований области, региональными и федеральными с целью обмена опытом и разработки совместных проектов.

