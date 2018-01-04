День Ньютона отмечается 4 января

09:17, 04 января 2018, ПАИ

Сегодня, 4 января, празднуется День Ньютона. Об этом пишет портал calend.ru.

Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона (Newton Day). Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым. С. И. Вавилов в биографии «Исаак Ньютон» цитирует слова одного из близких знакомых Ньютона, Стаклея: «После обеда (в Лондоне, у Ньютона) погода была жаркая; мы перешли в сад и пили чай под тенью нескольких яблонь; были только мы вдвоём. Между прочим, сэр Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке он находился, когда впервые ему пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя, почему не в сторону, а всегда к центру Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в центре Земли. Если материя так тянет другую материю, то должна существовать пропорциональность её количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко. Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей Вселенной».

И хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина.