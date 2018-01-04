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Общество

Следить за движением облаков советует сегодня народный календарь

Сегодня, 4 января, по народному календарю наступил Настасьин день, сообщает портал calend.ru.

Этот день получил свое название в честь святой Анастасии, которую также именовали Анастасией Узорешительницей. Она жила в Риме в III веке во времена гонений на христиан. Свое прозвище Анастасия получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» — от бремени.

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии. Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

Кроме того, в Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. В целом же погода этого дня указывает на погоду октября. 

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