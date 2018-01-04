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Общество

Национальный день спагетти празднуется сегодня

Сегодня, 4 января, в США отмечается Национальный день спагетти (National Spaghetti Day). Об этом сообщает calend.ru.

Спагетти – это вид макаронных изделий с круглым сечением, тонкая и длинная нитеобразная круглая лапша. Первые исторические ссылки про вареную лапшу найдены в Иерусалимском Талмуде. По данным сведениям, арабы изобрели это блюдо несколько тысяч лет назад. В соответствии с записью в Талмуде, макаронные изделия начали применяться в пищу по крайней мере с V века.

Сегодня мы связываем макароны с итальянцами, которые придумали самые разнообразные формы макаронных изделий и сделали их неотъемлемой частью кулинарных традиций страны – фарфалле, ракушки, ротини, пенне, тортеллини, и, конечно, спагетти. Спагетти являются самыми любимыми макаронными изделиями и в Америке. В 2000 году 1,3 миллиона фунтов спагетти были проданы в американских продуктовых магазинах.

Спагетти традиционно подаются с томатным соусом и сыром пармезан, но не только. Среди популярных рецептов встречается мясо, чеснок, масло, перец, пряные травы и много других компонентов. Есть даже сладкие соусы с шоколадом и ванилью.  

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